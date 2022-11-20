İskilip’ten Vali Çiftçi’ye çağrı

İskilip’in iki önemli sorununun çözümü için Vali Mustafa Çiftçi’ye çağrıda bulunuldu.

İskilipliyiz.com, tarafından Vali Mustafa Çiftçi’ye sosyal medyadan yapılan çağırıda, Redif Kışlası projesinin tamamlanması ve meslek yüksek okulu binası konularında yardım etmesi istendi.

Çağırıda şu ifadeler kullanıldı:

“Sizi iskilipliyiz.com ailesi olarak sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu aile ki 50.000 civarında takipçisi olan, paylaşımlarının bir milyon civarında etkileşimi olan sıcak, samimi, dürüst ve milli bir aile. Ve bu aile sizi çok seviyor, muhabbetle bağrına basıyor. Şehrin maddi ve manevi kalkınmasında adil ve gönülden yaptığınız icraatleri gıpta ile minnet ve şükranla izliyor, taktir ediyor ve de kuru kuru değil yürekten, candan alkışlayarak anlatıyor.

Sizlerin İskilip'e olan muhabbetinizi, ilginizi biliyoruz. Yaptıklarınızın, yapmaya calıştıklarınızın farkındayız. Allah sizlerden razı olsun Muhterem Valim. İskilip'te önemli bir eksikliği dolduracak ve uzun zamandır yarım bırakılmış olan Redif Kışlası projesinin tamamlanması ile İskilip'in can suyu niteliğini taşıyan, kıymetli hocalarımızın gayretleri ile yapılan çalışmalarla İlm ve hilm beldesi İskilip'in dününü açığa çıkarırken en önemlisi de geleceğini inşa edecek olan Meslek Yüksek Okulumuza mihmandar olarak bir yol haritası çizmenizi istirham ediyoruz. Zira biz beceremedik, yapamadık, çok istememize rağmen yeteri kadar ilgilenemedik. Bir birimizle uğraşmamız, didişmemiz bize belki daha cazip geldi de öteledik.

Alî Devletimizin şehirdeki en yüksek makam ve yetki sahibi olan sizden istirham ediyoruz. Tarihimizi hatırlama ve geleceğimizi inşa etmekte bize öncülük yapın, heyecan verin. Sizin birleştiricilik ve icraat yetkinize muhtacız. Belki bizden daha samimi bir şekilde bu talepler size iletilmiştir. Alternatifler izah edilmiş, bilgiler verilmiştir. Biz halk olarak işin arka planını, yatırım miktarını, konuşulanı konuşulmayanı bilmeyiz. Bizim bildiğimiz tek bir şey var o da muktedir, yanıltmayan, Alî Devletimiz ve o ulu devletin şehirdeki idarecisi adil, merhametli olan siz. Biz sizlerden İskilip ailesi olarak samimiyetle Allah için istiyoruz. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun.” (Haber Merkezi)