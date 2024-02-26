1. Amatör Küme’de son haftaya ligde kalmak için bir puana ihtiyacı olan İskilipgücü evinde ligi üçüncü bitirmek isteyen Ulukavakspor’a 8-1 yenildi ancak Kargıserispor’un evinde kaybetmesi ile ligde kaldı.

Ulukavakspor üçüncülük mücadelesine hızlı başladı ve 4. dakikada Berat ile 1-0 öne geçti.

Golden sonra kontrolü elinde bulunduran konuk Ulukavakspor’da sahneye Fazlı Can çıktı.

İlk yarıda ikinci yarının başında attığı altı golle takımını farka taşıyan golcü futbolcuya Batuhan da bir gollük katkı verdi.

Ev sahibi takımın tek golü ise Ceylan’dan geldi.

Maçtan 8-1 galip ayrılan Ulukavakspor sezonu 19 puanla tamamladı ve Kültürspor’un mağlup olması ile üçüncü olarak sezonu tamamladı.

İskilipgücüspor ise 12 puanla ligde kalmayı başardı.