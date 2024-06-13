İskilipspor kulübü alt yapı futbolcularından Belediye Başkanı İsmail Çizikci’ye ziyaret.

Antrenör Galip Gül yönetiminde Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi makamında ziyaret eden İskilipspor alt yapı sporcuları başkana hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Ziyaret sırasında antrenör Galip Gül kulüp alt yapı çalışmaları hakkında başkan Çizikci’ye bilgi verdi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci böylesine enerjik ve umut dolu gençleri misafir etmekten dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Çizikci ‘Hem geleceğimizin teminatı olan bu pırıl pırıl gençlere hem de onların yetişmesinde büyük emek sarf eden Galip hocamıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sporun birleştirici gücünü ve bu gençlerin başarılarını görmek, bize geleceğe dair umut ve ilham veriyor. Kendilerine başarılarla dolu bir spor hayatı diliyorum’ dedi.