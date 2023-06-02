Çorum'un İskilip ilçesinde öğrencilere çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Sakarya İlkokulu'nda "Saksını Getir Çileğini Götür" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında İskilip Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden temin edilen yaklaşık bin çilek fidanı toprakla buluşturuldu.

Çilek fidanlarının nasıl dikildiğinin uygulamalı olarak gösterildiği eğitimde ayrıca çileklere nasıl bakım yapılacağı da anlatıldı.

Öğrenciler, etkinlikte atık plastik malzemeleri dönüştürdükleri saksılara çilek fidanlarını dikti.

Okul Müdürü Şerife Çoban, gazetecilere, Sakarya İlkokulu'nun Harezmi Eğitim Modeli kapsamında pilot okul seçildiğini söyledi.

Bu kapsamda öğrencilere çeşitli eğitimler verdiklerini belirten Çoban, "Çalışmanın 20 haftalık süreci bulunuyor. Velilerimizin katılımlarıyla öğrencilerimiz yaşayarak öğreniyor. Birlik ve beraberlik içinde bu ve benzeri çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Etkinliğe İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şevket Akkocaoğlu, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.(AA)