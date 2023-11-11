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Milli Ağaçlandırma Günü etkinleri çerçevesinde İskilip ilçesinde fidan dikildi.

“Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes” sloganıyla düzenlenen etkinlikte İskilip Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi’nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine; Kaymakam. Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Ormanların bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı olduğunu dile getiren Kaymakam Polat, “Ormanlarımızın korunması ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle dünyamızı daha yaşanabilir kılmak ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir dünya bırakabilmek için ormanlarımızı korumalı, yeni yeni yeşil alanlar oluşturmalı, ağacın ve ormanların öneminin bilincinde olmalıyız” dedi. (İHA)