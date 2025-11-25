İskilip Kaymakamlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri ile kadın katılımcılar, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası sembol olarak kullanılan turuncu temalı toka ve bileklikler hazırladı.

Program boyunca, kadına yönelik şiddetin türleri, korunma yöntemleri ve mevcut destek mekanizmalarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.