Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki tüm okulları ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ortaköy’deki anaokulundan liseye kadar tüm eğitim kurumlarını ziyaret eden Başkan İsbir, eğitime ve eğitim emekçilerine verilen değere dikkat çekerek, öğretmenlerin sadece sınıflarda değil, toplumun her alanında iz bırakan birer rehber olduğunu vurguladı.

“Geleceğimizi inşa eden, çocuklarımızı bilgiyle, sevgiyle, sabırla yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin bu özel gününü gönülden kutluyorum” diyen Başkan İsbir, “Onların emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları sayesinde daha aydınlık bir geleceğe yürüyoruz. Ortaköy Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin yanında olacağız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Eğitim neferlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.