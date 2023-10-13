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2023-24 Öğretim Yılı Okul Sporlarına katılımı artırmak için ilçelerdeki toplantılar sürüyor. Son olarak İskilip’te yapılan toplantıya İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ile ilçedeki Okul Müdürleri ve görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleri katıldılar.

Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Ramazan Polat ilçede görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleri ile tanıştı ve ilçede sportif faaliyetlerin gelişmesi için okul sporlarının büyük önem taşıdığını söyledi. Öğretmenlerden okul sporlarına mümkün olan en fazla sayıda öğrenciyi katmak için ellerinden gelen çabayı göstermelerini isteyen Polat ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Daha sonra ilçede okul sporlarına katılam ve bunun artırılması için yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulunuldu ve tüm öğretmenlerir talepleri dinlendi. Toplantıda Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay öğretmenleri kurullar ve başvurular hakkında bilgiler verdi.