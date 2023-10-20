Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara'dan, gençlerin istihdama kazandırılması hedefiyle yola çıkan "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Yol Arkadaşım" tırı, Çorum 'a geldi.

İŞKUR Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak finansmanıyla, "Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" kapsamında hayata geçirilen kampanya tırı, Kadeş Barış Meydanı'na getirildi.

Tırda, İŞKUR hizmetlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve 15-29 yaşındaki gençlerin kurum hizmetleri hakkında bilgilendirilerek kayıtlarının yapılması amacıyla faaliyet yürütülecek.

Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur, tırı ziyaret ederek görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tır, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.