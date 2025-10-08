Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Çorum İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025/3. dönemine ilişkin engelli ve eski hükümlü proje başvurularının başladığı belirtildi.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla İŞKUR tarafından verilen desteklerin devam ettiği belirten İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu açıklamada, “Destek kapsamında, başvuru rehberlerine göre hazırlanacak engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellilerin istihdamını artırmaya yönelik projeler kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında kabul edilebilmektedir” dedi.

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların, proje başvurularını 24 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden giriş yaparak yapmalarının gerektiğini kaydeden Levent Tuzcu, “İl Müdürlüğümüze elden veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü vatandaşlarımızın, proje başvurularını 24 Ekim 2025 tarihi mesai bitimine kadar Denetimli Serbestlik Müdürlükleri aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 24 Ekim 2025 tarihi mesai bitimine kadar İŞKUR İl Müdürlüğümüze elden veya posta yoluyla teslim edebilirler” şeklinde kaydetti.

Levent Tuzcu, kendi işini kurma kapsamında verilebilecek destekleri şöyle sıraladı:

“Engellilere yönelik; tarım ve hayvancılık sektöründe toplam en fazla 440 bin TL (kuruluş işlemleri için en fazla 30 bin TL, işletme gideri için en fazla 60 bin TL, demirbaş için en fazla 350 bin TL) ve diğer sektörlerde toplam en fazla 580 bin TL (kuruluş işlemleri için en fazla 30 bin TL, işletme gideri için en fazla 115 bin TL, demirbaş için 435 bin TL); eski hükümlülere yönelik ise, demirbaş giderleri için tarım ve hayvancılık sektöründe en fazla 350 bin TL, diğer sektörlerde de en fazla 435 bin TL’dir. Proje detayları, özel şartları ve başvuru evrakları, kurumumuz internet sitesi www.iskur.gov.tr’de “duyurular” kısmındaki 26 Eylül 2025 tarihli duyuruda yer almakta olup kendi işini kuracaklara ilişkin genel şartlar şu şekildedir (son başvuru tarihi itibarıyla):

İŞKUR’da engelli veya eski hükümlü kaydı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak, İŞKUR’un kurs veya programlarından yasaklı olmamak, kendi üzerinde aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (26.09.2025 tarihi itibarıyla proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak (31.12.2020 öncesi yüz yüze eğitim ile alınan belgeler geçerli değildir), kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya üniversite onaylı olmalıdır).”

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, başvuru yapmak isteyen gerek vatandaşlara gerekse kurum ve işletmelere projeleri kapsamında kurum olarak her türlü destek vereceklerini ifade etti. (Haber Merkezi)