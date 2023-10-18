Tahmini Okuma Süresi: dakika

Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, işgalci İsrail’in dünyada eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atarak önceki akşam Gazze'deki Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) bombalamasına tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan İsmail Şanal, “İsrail terör örgütü, bütün dünyanın sessiz bakışları arasında son on günde binlerce masum Filistinliği şehit etti. Bunlardan en az 750 tanesi çocuk. Binden fazla kişi de bombalarla yıkılmış binaların enkazı altlında çaresizce kurtarılmayı bekliyor. Bunun adı açık ve net olarak soykırımdır. Bu soykırımı gerçekleştirenleri, buna sessiz kalanları, destek olanları, alkış tutanları lanetliyoruz. Rabbimizden Siyonistlere bu dünyada şiddetli bir azabı tattırmasını diliyoruz” dedi.

Ulusal menfaatlerin insani duyarlılıkların önüne geçtiği için bütün ülkelerin sus pus olduğunu ifade eden Şanal, “İslam ülkeleri hesap kitap yapmayı bırakmalı ve Filistin halkıyla gerçek bir dayanışma içine girmelidir. Ve yine açık ve net söylüyoruz. Bu soykırımın ortağı Akdeniz’e gemilerini gönderen ABD’dir, İngiltere’dir. BM Güvenlik Konseyinde katliama arka çıkan, ülkesinde Filistin’e destek eylemlerini yasaklayan Fransa’dır. Hala İsrail’in kendini savunma hakkı vardır diyen Almanya’dır. Bütün AB ülkeleridir. Türkiye’yi de İsrail’e destek vermeye ve tarafını seçemeye çağırarak tehdit eden Avrupa Parlamentosudur” açıklamasında bulundu.

Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Filistin’de yaşananlar akla karayı, sahteyle gerçeği, yalanla hakikati ayırmıştır. Bugün Kur’an’ın ifadesiyle Furkan günüdür. Herkesin safları belli olmuştur. Bu katliamlara din savaşı diyerek destek veren ve haçlı ittifakını kuranlar taraflarını belli ettiler. Bizim tarafımız bellidir. Biz Filistin’in, Kudüs’ün, Aksa’nın tarafındayız. Biz çocukları katledilen gözü yaşlı annenin, biz anneleri babaları katledilen yetimlerin öksüzlerin tarafındayız. Biz Filistin’de işgale direnen yiğitlerin tarafındayız. Onlar İslam ümmetinin onurlu evlatlarıdır. Onlar emperyalizme çıplak elleriyle direnen kahramanlardır. Selam olsun imanı kuşanıp işgale direnen Filistin’nin yiğit evlatlarına. Selam olsun Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın mahremiyeti için canını verenlere. Onlar korku duvarlarını yıktılar. Bu saatten sonra hiçbir zulüm bu duvarı onaramaz.

İslam dünyası da doğru safta yer almalı ve safları sıklaştırmalıdır. 2 milyar Müslüman ayağa kalkmalıdır. Açık ve net söylüyoruz. Bıçak kemiğe dayanmış, sabır taşı çatlamıştır. Siyonist İsrail döktüğü kanda boğulacaktır. Ama bugün ama yarın. Fethi Mübin yakındır inşallah. Allah’ın izniyle Filistin’in özgürlüğü artık sadece zaman meselesidir. Gün kardeşlerimizle dayanışma günüdür. Gün meydanları doldurma, Filistinli kardeşlerimizin sesi olma günüdür. Andolsun, Bu vahşi savaşı başlatanlar döktükleri kanda boğulmadıkça bu hesap kapanmayacak. Barış ve huzurun tek yolu, işgalin sona ermesi, işgalcilerin defolup gitmesidir.

Bu katil sürüsüne karşı Birleşmiş Milletler, AB’ye, İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçmeli, harekete geçirilmelidir. Birleşmiş Milletler, İsrail’e yönelik aldığı kararları uygulamalıdır. Bebek katili Siyonistler, soykırım suçlamasıyla ve işledikleri diğer savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalıdır. Bu noktada Uluslararası Ceza Mahkemesini devreye sokacak girişimlere derhal başlanmalıdır. İsrail büyükelçiliği bu ülkeyi daha fazla kirletmemeli, Türkiye’den gitmelidir.”