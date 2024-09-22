Çorum Futbol Kulübü Onursal Başkanı Muhsin Dere Kocaelispor mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.

Muhsin Dere yaptığı açıklamada takımın potansiyelini bildiklerini, ancak sahada henüz etkili, istekli ve sistemi oturmuş Çorum FK izleyemediklerini ifade etti.

İşte Muhsin Dere'nin sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

"Bu sene takım olarak işleri iyi götüremediğimiz açık bir gerçek. Sahada etkin, istekli ve sistemini oturtmuş bir ÇorumFK'yı henüz izleyemedik.

Buralara çok zor günler atlatarak gelen takımımızın potansiyelini biliyoruz. Bu sebeple gözbebeğimiz Çorum FK'mızın ayağa kalkmasını bekliyoruz.

Biz yönetimimize, takımımıza ve büyük taraftarımıza güveniyoruz. Bu günler geçecek, Ahlatcı Çorum FK kendine gelecek İnşallah.."