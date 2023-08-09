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HARUN AKKAYA

Çorumlu Teknik adam İsmail Atalay Baydur Kırıkkalespor’da antrenör olarak göreve başladı.

Bir çok kulüpte profesyonel futbol oynadıktan sonra antrenörlüğe başladı.

Çorum FK’da bir dönem Genel Kaptan olarak görev yapan İsmail Atalay Baydur son iki sezondur da kırmızı siyahlı takımın alt yapısında Gelişim Ligi takımında teknik direktör olarak görev yaptı.

Yeni sezon Kırıkkalespor ile anlaşan Teknik Direktör Fuat Eraslan’ın yardımcısı olması teklifini kabul eden İsmail Atalay Baydur yeni sezon hazırlıklarına başlayan lacivert kırmızılı takımda göreve başladı. Ekipte atletik performans Servet Sevimli ve kaleci antrenörü olarak ise Doğa Hasekili görev yapacak.

Öte yandan Çorum FK’lı eski futbolcu Muhammed Çoban da Kırıkkalespor ile anlaştı. Geçen sezon Çorum FK Akademi takımında forma giyen Bora ve Batuhan’ın da Kırıkkalespor ile antrenmanlara çıktı teknik heyetin raporu doğrultusunda karar verileceği öğrenildi.