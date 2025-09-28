Çorumlu iş insanı İsmail Kemal Battal(77) tedavi görmekte olduğu Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Merhum sanayici Nafiz Battal'ın oğlu, Ümit Battal ve Didem Velipaşaoğlu'nun babaları, Necla Battal, Meral Kılıçcıoğlu ve merhum Yaşar Battal'ın kardeşleri, Çorum Belediye Başkanlarından merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu'nun kayınbiraderi İsmail Kemal Battal'ın cenazesi 29 Eylül Pazartesi günü Çorum'a getirilerek, Salı günü Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilmesi bekleniyor.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Yüksel Basar