Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis üyesi Serkan Adanır, dünkü meclis oturumunda su ve toplu ulaşım zammına tepki gösterdi.

Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Adanır, belediyenin israf kaynaklarını sonlandırması gerektiğini ifade ederek;

"Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de geçim sıkıntısı hat safhada iken asgari ücretli zam almamışken, emekli açlık sınırı altında yaşam savaşı verirken bu oranlarda zam yapmak niyedir? Halkımız bu kadar borçluyken siz neden konforlu yöneticiler olasınız? Madem Belediyemizin mali disiplini varsa Çorum halkını biraz daha borçlandırmayalım biraz da siz borçlanın. Çözüm bulmanızı öneriyoruz. İsraf kaynaklarınızı sonlandırmanızı öneriyoruz. Katma değer üretecek hizmetler yapmanızı öneriyoruz.” dedi.