Çorum'da yüzlerce vatandaş, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesini protesto etmek için Hürriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, tekbirler getirerek ve "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e Özgürlük" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda platform adına basın açıklamaları yapılırken, etkinlik Gazze halkı ve yardım filosunda bulunan gönüllüler için yapılan dua ile sona erdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazze ve Kudüs gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada, ümmetin meselesi söz konusu olduğunda milletin her zaman birlik olduğunu söyledi. Aşgın, filoda yer alanlar için "Rabbim hidayet nasip etsin" dileğinde bulunarak, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da şükür namazları ve duaları kılınmasını diledi. Başkan Aşgın, Gazze ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşmasının tarihî bir vebal ve omuzlardaki bir yük olduğunu belirterek, "Allah'ın izniyle dava taşını o gediğe koyacağız ve orada da şükür namazlarını hep beraber eda edeceğiz" ifadelerini kullandı. Aşgın sözlerini, "Rabbim gönlümüzü ve yüreğimizi mazlumlardan yana kılsın ve şanlı bayrağımızla orada bulunmayı nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diyerek tamamladı.

Çorum Platformu Sözcüsü Hüseyin Kılıç, "Bütün dünya bu zulme 2 yıldır sessiz kaldı ve bu süreçte Gazze'de 67 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bu amaçla farklı ülkelerden binin üzerinde insan yola çıktı, ancak İsrail'in engellemeleriyle gemilere el konuldu. Biz de onların yanında olduğumuzu buradan haykırıyoruz" dedi.

Avukat Ömer Kılıç ise, "Bu meydan şahittir, biz her zaman Filistin'in yanında olduk. İsrail haydut bir devlettir. Sumud filosu, İsrail'in maskesini bir kez daha düşürmüştür. Farklı kıtalardan insanların desteği, bunun yalnızca Müslümanların değil insanlığın da meselesi olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.