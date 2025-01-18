3 Top Pool Bilardo İl birinciliğinde Ali Misket şampiyon oldu.

Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo Salonu’nda yapılan ve 34 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde yapılan müsabakalar sonunda Ali Misket birinci olurken Recep Taşkın ikincilik kupasının sahibi oldu. İbrahim Ahıska’nın üçüncülük ödülünü aldığı müsabakalar sonunda Fatih Şahin ise dördüncü oldu.

İl birinciliği sonunda şampiyon olan Ali Misket Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı " 2025 yılının il faaliyeti olan Çorum İl Birinciliği 3 Bant Şampiyonasına katılan sporcularımızı kutluyorum. 2025 yılı için şunu söyleye biliriz. Elimizde her geçen gün bilardo sporunun büyük bir ivme kazanacağını ve bu ivmenin yukarıya doğru çıkmasında, bilardo sporunun gelişmesi yönünde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hüseyin Şahin'e teşekkürü bir borç biliyoruz. Turnuvaya sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlayan hakemlerimize, sporcularımıza, büyük özveri gösteren herkese teşekkür ederim."