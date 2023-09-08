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Bir dizi ziyaretler ve açılış için Çorum’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdari seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’i de alacaklarını söyledi.

Türkiye'de 1390 belediyenin olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bunlardan 810'u AK Parti'nin, 231'i de Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin. Topladığımızda 1041 belediye yapıyor. 1390 belediyenin büyük çoğunluğuyla Türkiye'yi yöneten bir siyasi hareketiz.” dedi

2024 seçimlerine 2019 yerel seçimlerinden hemen sonra başladıklarını anlatan Yılmaz; "Çok büyük bir güç olarak 2024 mahalli idareler seçimlerine gidiyoruz. Biz bu seçimlere çoktan hazırlandık. Biz böylesi bir siyasi geleneğin, disiplinin mensuplarıyız. Bizim diğer siyasi partilerden farkımız, biz insanımıza hizmet etmek için ve insanımıza hizmet etmenin aracı olarak siyaseti yapıyoruz. Hizmeti, mutlaka siyasal iletişimin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Hizmeti insanımızın talebi olarak alıyoruz. Bu hizmeti yaptığımız takdirde insanımıza faydalı olacağımızı ve siyasal iletişim kurmakta ancak o zaman başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ancak o zaman Allah'ın rızasını alabileceğimize, onu da kulun duasının takip edeceğine inanıyoruz." diye konuştu

Konuşmasında muhalefet partilerini de eleştiren Yılmaz, siyasi muhaliflerini yıllardır takip ettiğini belirterek, onların bir siyasi şemsiye altında birtakım kariyer, makam ve rütbe gibi kavramları elde etmek için siyaset yaptıklarını söyledi.

Gerek 14 Mayıs gerekse 28 Mayıs süreci ve sonrasında muhalefetin içerisinde bulunduğu "türbülans ve itiş kakışın" bunun en somut göstergesi olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

AK Parti siyaseti kadar muhalefetin başarılı olmadığını görüyoruz. AK Parti siyasetinin özünü hizmet oluşturuyor. AK Parti siyaseti neyi amaçlıyor? AK Parti siyaseti niye yapıyor? AK Parti’nin sahip olduğu bir ideoloji var. AK Parti bu ideolojiyi acaba ülke sathına yaymak ve bu ideolojinin yakaladığı bir kamuoyu toplumsal bir sosyoloji mi oluşturmaya çalışıyor? Bu soruları sorabilirsiniz? AK Parti şuna inanıyor, “ben siyaset yaparken benim siyasetimin temel amacı ideolojiyi yaymak değil, benim siyasetimin temel amacı hizmet etmek olmalı” diyor. Diğer siyasi partilerin böyle bir amacı yok. Diğer siyasi partilerin amacı ideolojiyi yaymaya dönük olan bir önceliği hizmetin önüne koyuyorlar. Biz hizmeti siyasal iletişim için vazgeçilmez bir olgu olarak görüyoruz. Hizmet yoksa biz konuşamıyoruz. Hizmet yoksa insanımızın gözünün içine bakarak ne istersin benden, ne yapalım sizin için sorusunu soramıyoruz. Çünkü o güveni taşıyamıyoruz. O güven oluşmuyor. İnsana faydalı olabilmemiz için ona hizmet etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ama diğer siyasi partiler ideolojilerini yaymaya çalışıyorlar. Bu ideoloji ile beraber makamlar elde etmeye çalışıyorlar. Bunu en son 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçilerinde gördük. Makam elde etmeye çalışıyorlar. Kavgayı görüyorsunuz hala devam ediyor.

Mesela belediyeleri alacağız diyorlar. Belediyeleri alınca ne yapacaksınız? Aldığınız belediyeler var. Ne yapıyorsunuz ordalar da? Yan gelip yatıyorsunuz. Belediyeleri ideolojik karargah haline getirdiler. Belediyeleri siyasi yandaşlarının maaş aldığı, siyasi yandaşlarının oralara çöreklendiği, oralardan nemalandığı gibi bir makam ve mevki paylaşımı yapıyorlar. Fakat bizimkiler öyle değil. Hizmet biçim için vazgeçilmez. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin genel seçimlerinde oy kaybetmesini de değerlendiren Yılmaz;

“Partimizin erimesi gibi bir şey söz konusu değil. 21 yıldır iktidarda olan bir partinin zaman zaman dünyanın içinde bulunduğu konjektürel olaylardan dolayı oy oranlarında dönemsel değişiklikler olabilir. 21 yıl içinde oy oranlarımızda değişmeler oldu. Bunlar hep dönemsel. Dünyanın içinde bulunduğu gerek ekonomik, gerek siyasal konjektürel durumlarda olduğu gibi bu son seçimdeki oylarımızdaki azalmanın temel nedenleri ile ilgili partimizin üst kurulları bir çalışma yapıyor. Her seçimden sonra yeni bir seçimin hazırlığını yaparız. Biz sandıktan sonucun ne demek olduğunu, vatandaşın bize ne dediğini tüm ayrıntılarıyla inceleyen bu ayrıntılara göre yeni siyasi süreci planlayan siyasi hareketiz.” şeklinde konuştu