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İzmir’deki Çorumluların ardından, İstanbul’daki Çorumlularda memleketlerinin takımlarına sahip çıkma ve destek verme konusunda sınıfta kaldılar.

Bu sezon tarihinde ilk kez 1. ligde Çorum’u temsil eden Ahlatcı Çorum FK üç deplasman maçından da galibiyet ile ayrıldı.

Bu deplasmanlardan ilk hafta Tuzlaspor deplasmanında taraftarlar belli oranda takımlarına sahip çıkarken üçüncü hafta Göztepe deplasmanında taraftar desteği beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

Cumartesi akşamı ise Ümraniyespor deplasmanında misafir takım tribününde sadece 200 kadar Çorumlu takımlarına destek verdi.

Bu taraftarların 50 kadarı Çorum’dan giden taraftarlardan oluştu. İlk kez mücadele edeceği 1. ligde yüzbinlerce Çorumlunun yaşadığı büyük şehirlerdeki Çorumluların takımlarını yalnız bırakması dikkat çekti.