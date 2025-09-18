Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, İstanbulspor- Arca Çorum FK maçını Samsun bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoğlu yönetecek.

Mertoğlu'nun yardımcılıklarını ise Selahattin Altay, Oğuzhan Yazır ve Yunus Emre Çiftçi yapacak.

SAMSUNLU HAKEM ÇORUM'A YARAMIYOR

Mertoğlu bugüne kadar Çorum FK'nın 7 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.

ERZURUM MAÇINDA SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Erdem Mertoğlu geçtiğimiz sezon Çorum FK'nın sahasında Erzurumspor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada uzatma dakikalarını eksik oynatarak bitirdiği maçı, futbolcuları soyunma odasından geri çağırıp iki dakika daha oynatmıştı. Bu karar, uzun süre spor kamuoyunda tartışılmış ve ulusal medyada geniş yer bulmuştu.