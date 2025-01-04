AK Parti Merkez İlçe 8. Oğlan Kongresi bugün Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Mustafa Alagöz'ün merkez ilçe başkanı olarak tek listeyle girdiği kongrede yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Abdullah Yalçın, Alper Ceylan, Azmi Bektaş, Cafer Erkoç, Ceyhan Boz Çakal, Fatma Paşaoğlu, Fevzi Şeker, Halimk Çatal, Hülya Karataş, İsmail Tekçam, Meftun Koldaş, Mehmet Burak Bayraktar, Mehmet Tepe, Muhammed Özenç, Muhammed Özkese, Muharrem Ölmez, Murat Altınörs, Mustafa Külcü, Mustafa Yetişgen, Mustafa Yiğiter, Neslihan Yenihan, Recep Tayyip Sarıoğlu, remzi Taha Kadiroğlu, Sevgi Bilgen, Şahin Özbüğrü, Şevket Şakar, Ünal Cevizci, Yunus Erdal, Zerrin Yalçın.
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