Çorum merkeze bağlı Konaklı köyü nüfus olarak Çorum’un en büyüğü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 613 nüfusuyla Çorum’un merkeze bağlı en büyük köyü olarak açıklandı.

ÇORUM GENELİ EN BÜYÜK KÖY ÖBEKTAŞ

Çorum genelinde ise en büyük köy Osmancık'a bağlı Öbektaş köyü oldu. Yaklaşık 1300 kişinin yaşandığı köy Çorum'un hatta Türkiye'nin en büyük köylerinden biri olarak geçiyor.

KADIN NÜFUSU ERKEK NÜFUSUNDAN FAZLA OLAN TEK KÖY

Köyde 298 erkek, 315 kadın olmak üzere 613 kişi yaşarken, kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olan tek köy olarak kayıtlara geçti.

KONAKLI’YI ESKİCE KÖYÜ İZLİYOR

Köyün adı, 1928 yılı kayıtlarında Ferzend, 1946 yılı kayıtlarında ise Farzant olarak geçmektedir. Daha önceleri Mecitözü ilçesine bağlıyken, 10 Temmuz 1970'te Çorum merkez ilçeye bağlandı. 30 Aralık 1998 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüşen köyün belediye statüsü, nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erdi. Buna rağmen Çorum merkeze bağlı 198 köy içinde en büyük nüfusa sahip köy unvanını elinde bulunduruyor. Çorum’un Konaklı’dan sonra ikinci en büyük köyü ise 551 nüfusuyla Eskice oldu. Eskice’yi 547 ile Seydim, 494 ile Kalehisar ve 484 ile Ovasaray köyleri izledi.

EN AZ NÜFUS BALIYAKUP KÖYÜ

Çorum merkeze bağlı en az nüfusa sahip köyü ise 19 kişi ile Balıyakup köyü oldu. Köyde 12 erkek, 7 kadın yaşıyor.