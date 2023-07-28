MURAT ÇETİN
MHP İl Başkanı olarak atanan Mehmet İhsan Çıplak’ın başkanlığındaki yeni il yönetimi belli oldu.
MHP Çorum İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Ali Beyaz, Mehmet Konyalıoğlu, Ahmet Yağmur Çırak, Abdullah Dalyan, Ahmet İmal, Ahmet Namlı, Ahmet Türk, Ali Bulanık, Aytaç Hızarcı, Derviş Bolat, Erkan Kabakçı, Faruk Menteş, Furkan Yılmaz, Gazi Nalçacı, Hasan Şahin, Hakan Alagöz, Kemal Koçak, Kamil Yiğit, Lütfi Tekin, Mustafa Özcan, Mustafa Serdar Avcu, Okan Arık, Orhun Kurtbaş, Ramazan Yolcu, Sercan Tamay, Sinan Eryücel, Talip Kazak, Tuncay Koçak, Uğur Sarı, Yener Ceylan.