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Hitit Üniversitesi’nin İŞKUR’un “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Hibe Programı” kapsamında hayata geçirdiği “İstihdama Dayalı Mesleki Eğitime Yenilikçi Yaklaşım” projesinin açılışı yapıldı.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen projenin açılış programı İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programda ilk olarak Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Doğan Demirci, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Proje süresinin 12 ay olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Dr. Doğan Demirci, projenin amacının ise işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre ‘ne eğitimde ne istihdamda’ olan gençlerin istihdamındaki artışa katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Projenin hedef gruplarının sanayi ve hizmet sektöründe çalışan işveren ve işveren temsilcileri, ‘ne eğitimde ne de istihdamda’ olan 15-29 yaş arasındaki bireyler, hedef bölgedeki meslek yüksekokulları ve hedef bölgedeki ilgili devlet kurumları ve STK’lar olduğunu kaydeden Demirci, “İŞKUR’a kayıt yaptıran 60 gence Finansal Muhasebe ve Genel Beceri eğitimi verilecektir. Bu kapsamında her kursiyere kurs süresi boyunca 13 farklı ders üzerinden 63 günde toplam 378 saat eğitim verilecektir. Ders müfredatlarının tespit edilmesinde çeşitli sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda gerekli düzenlemeler de yapılmıştır. Böylece ilgili eğitimleri alan 60 genç bireyin işgücü piyasasının önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli muhasebe ara elemanı ihtiyacını karşılamaya katkı verecek donanıma sahip olmalarına imkan sağlanacaktır. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin aktif iş arama faaliyetlerinde bulunmalarını sağlamak için İŞKUR ile işbirliği yapılacaktır. Aktif iş arama sürecinin sonunda kursiyerlerin önemli bir kısmının istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. Tüm kursiyerlerimize eğitimlerde ve aktif iş arama faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için proje bütçesinden destek ödemeleri yapılacaktır” dedi.

Proje ortaklarından İş Geliştirme ve Eğitim Projeleri Derneği Başkanı Seyfettin Zengin ise Çorum MÜSİAD çatısı altında faaliyet gösteren bir dernek olduklarını belirterek, sanayinin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da yaptığı konuşmada üniversite olarak AB ölçeğinde projelere imza attıklarını belirterek, ulusal ve uluslararası projeler üretmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Baykam, üniversite olarak her zaman benzer projeler yapmaya ve üretilecek tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise projenin Çorum’un gelişen ve gün geçtikçe daha da güçlenen sanayisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Ulusal ve uluslararası projelerin önemini vurgulayan Aşgın, belediye olarak bu tarz projelere daima destek vereceklerinin ifade ederek, projenin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.