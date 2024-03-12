İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin katkılarıyla 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı düzenlendi.
Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergilediler.
Program, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından sona erdi.