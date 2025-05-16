İSVEA vitrifiye seramikte ihracatını en fazla artıran firma oldu.

İtalya’nın tasarım anlayışıyla seramik sektöründe fark yaratan İsvea, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği İhracatın Şampiyonları ödül töreninde Seramik Sağlık Gereçleri sektörü “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorisinde 1’incilik ve “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” kategorisinde 3’üncülük ödülüne layık görüldü.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatta başarılı performansı gösteren şirketleri ödüllendirmek ve ihracatın ülkemizin kalkınmasındaki önemini vurgulamak amacıyla düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, 13 Mayıs günü TİM İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katımıyla düzenlenen törende, firmalar “En Fazla İhracat Yapan Firmalar”, “En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma” ve “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorilerinde ödüllendirildi.

ISVEA İHRACATTA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İsvea Seramik Ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. Seramik Sağlık Gereçleri sektörü “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorisinde 1’incilik ödülüne ve “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” kategorisinde 3’üncülük ödülüne layık görüldü.

İsvea Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz “Bu ödüllerin kendilerine gurur verdiğini ve ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine yaptıkları katkıyı artırma konusunda daha da motive ettiğini” belirtti.

Çenesiz, Vitrifiye Seramik sektörünün yüzde 82 yerli katma değer oranıyla çalıştığını vurgulayarak, "İhraç ettiğimiz her 100 dolarlık ürünün 82 doları ülkemizde kalıyor. Bu oran, sanayi ürünlerinde rekor düzeyde. İhracatımız, birçok sektöre kıyasla daha yüksek katma değer ve net döviz girdisi sağlıyor" şeklinde konuştu.

1960’lı yıllarda İtalya’da kurulan İsvea, Ece Holding bünyesine girdiği 2013 yılından sonra Türkiye’nin en beğenilen markaları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye genelinde yedi bölgedeki 114 showroom ve 213 bayi ile tüketicilere ulaşan İsvea, İtalya’nın tasarım anlayışıyla Türkiye’nin üretim gücünü birleştirerek dünyanın en büyük 21’inci üreticisi oldu.

İSVEA HAKKINDA

1962 yılında vitrifiye seramik alanında dünyanın önde gelen ülkesi İtalya’da kurulan ve özgün tasarımlarıyla önemli bir pazar payına sahip olan İsvea, 2013 yılında tüm varlıkları, entelektüel hakları ve İtalya’daki satış kanalıyla birlikte Ece Holding bünyesine katılmıştır.

Kökeni İtalya’nın tasarım ve sanat kültürüne dayanan, günümüzde Türkiye’nin üretim gücünü arkasına alarak rekabet gücünü artıran İsvea, sahip olduğu yüksek kapasiteli beş üretim tesisiyle, vitrifiye sağlık gereçleri, fireclay duş tekneleri ve mutfak evyeleri, banyo mobilyaları, gömme rezervuarlar ve klozet kapakları üretimi yapmaktadır.

Şirket dünyanın en prestijli seramik yayını olan Ceramic World Review Dergisi tarafından hazırlanan dünyanın en büyük vitrifiye seramik üreticileri listesinde 21’inci sırada yer almıştır.