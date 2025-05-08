Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından her ayın ikinci haftası gerçekleştirilen toplu iş görüşmesi İŞKUR İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

Toplam 17 işyerinin çeşitli mesleklerde taleplerini karşılamak amacıyla toplu mesaj sistemi üzerinden yüzlerce kişi mesaj yoluyla etkinliğe davet edildi.

Yapılan toplu iş görüşmesinde görüşmeye katılan iş arayanlar aynı anda Çorum’da faaliyet gösteren birçok firmanın işveren temsilcileri ve insan kaynakları ile yüz yüze iş görüşmesi yapma fırsatı buldu.