İskilip Yardım ve Yaşam Derneği (İSYADER), Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor.

İskilip’in iyilik harekatı İskilip Yardım ve Yaşam Derneği (İSYADER), hayırsever vatandaşlar tarafından Türkiye’nin dört bir yanından ulaştırılan 675 TL tutarındaki yardımlarla, İskilip merkez ve köylerine ulaştırmak için 450 adet Ramazan kolisi hazırladı.

Geçtiğimiz günler bu kolilerin dağıtımına başlayan İSYADER, kurduğu ekiplerle İskilip merkez ve köylerinde eş zamanlı dağıtımlara başladı

. Konu ile ilgili İSYADER’den yapılan açıklamada, “Gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında birçok aileye temel gıda malzemeleri ulaştırıyoruz. Dernek olarak hayırsever vatandaşlarımızın Türkiye’nin dört bir yanından bize ulaştırdıkları zekatlarını ihtiyaç sahibi ailelerimiz için erzak olarak dağıtıyoruz. Amacımız, Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte yaşamak ve zor durumda olan ailelerimize bir nebze de olsa destek olabilmek. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.