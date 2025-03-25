Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 27 Mart Perşembe günü Çorum’a gelecek.

Bakan Memişoğlu, Çorum programı kapsamında hizmete giren Şehit Diş Tabibi Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi’nin açılışını yapacak.

Valilik, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret edecek olan Memişoğlu, yapımı devam eden Devlet Hastanesi’nin de inşaatında incelemelerde bulunacak.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından fuar alanında yapılacak olan Vefa İftarına da katılacak olan Memişoğlu, buradaki programın ardından Ankara’ya dönecek.