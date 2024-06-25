İYİ Parti Çorum İl ve İlçe Teşkilatları, durum değerlendirmesi yaparak, çalışma planını ve yeni yol haritasını belirledi.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız’ın başkanlığında yapılan toplantıya İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları ve partililer katılırken, toplantıda yerel ve genel gündem değerlendirilerek, bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

İl Başkanı Erkan Yıldız, geçtiğimiz aylarda yapılan olağanüstü kurultayla birlikte Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nun önderliğinde yeni bir döneme girildiğini hatırlatarak, İYİ Parti’yi daha güçlü ve etkili bir parti haline getirmek, üye sayısını artırmak, daha güçlü teşkilatlarla yola devam etmek için yeni bir başlangıç, yeni bir siyasi mücadele atılımı yapılacağını söyledi.

İYİ Parti’yi hedeflerine kavuşturmak, partinin güneşi ile herkesi aydınlatmak, herkesi bu sıcaklığa kavuşturmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Erkan Yıldız, tüm partilileri bu mücadelenin birer halkası olmaya davet etti.