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İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş, görevinden istifa etti.

İstifa dilekçesinde Merkez İlçe Başkanlığı görevinden 23 Eylül tarihi itibariyle istifa ettiğini belirten Orhan Odabaş, “İşlerime daha fazla yoğunlaşmak için partideki görevimden istifa ediyorum. İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevimde bana desteklerini esirgemeyen başta İl Başkanım sayın Erkan Yıldız ve eski İl Başkanım sayın Bekir Özsaçmacı olmak üzere İl ve Merkez İlçe yöneticilerimize şükranlarımı sunarım” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş’ın istifasının ardından İl Başkanı Erkan Yıldız, önümüzdeki Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlere daha güçlü girebilmek ve uyum içerisinde çalışabilecekleri bir yönetim uluşturmak amacıyla Merkez İlçenin tüm asil ve yedek üyelerinin istifasını istedi.

Bunun üzerine 64 asil ve yedek üyeden 57 kişi, istifa dilekçesi verdi.

İl Başkanı Erkan Yıldız ise bugüne kadar verdiği emek ve desteklerden dolayı Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş’a teşekkür ederek, bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Yıldız, yeni merkez ilçe başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin önümüzdeki hafta içi netleşeceğini, 2023 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere güçlü ve dinamik bir ekiple gireceklerini söyledi.