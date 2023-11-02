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İYİ Parti İl Teşkilatı, Kızılay Haftası nedeniyle kan bağışında bulundu.

Kan bağışı öncesinde açıklama yapan İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, kanın, insan vücudu dışında üretimi mümkün olmayan bir canlı dokusu olduğunu belirterek, “Ağırlığımızın 1/13’ü kandır. Yüzde 20 kan kaybı hayati tehlikeye neden olur. Ameliyatlarda, operasyondan önce kan hazır bulundurulması önemlidir. Ülkemizde bu ihtiyacı Kızılay kurumu karşılamaktadır. Kan ve organlarımız parayla satılamaz, ticareti yapılamaz. Kızılay, 1886 yılında Besim Ömer Paşa ve arkadaşları tarafından ‘Osmanlı Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti’ olarak kurulmuş daha sonra adı ‘Hilali Ahmer Cemiyeti’, 1935 yılında da Atatürk’ün talimatıyla ‘Kızılay’ olarak değiştirilmiştir. Kızılay, kuruluşundan beri cephede yaralı askerlere yardım etmiş, kan temin etmiş, ilkyardım eğitiminde bulunmuş ülkemizin en köklü kuruluşudur. Bu görevini bugün de yurt içinde ve yurtdışında layıkıyla yerine getirmektedir.

2005'e kadar replasman (yerine koyma) yöntemiyle kan temin eden Kızılay, bu tarihten sonra “güvenli kan temini” yöntemine geçmiş, soğuk zincir kuralına uyarak tüm kan ve kan ürünlerini temin etmeye, stoklamaya başlamıştır” dedi.

2022’de Türkiye’de 3 milyon ünite kana ihtiyaç var iken bu ihtiyacın 2.800.000 ünitesinin karşılanabildiğini kaydeden Erkan Yıldız, “Aynı dönemde Çorum’da, öngörülen 17.500 ünite kanın tamamı temin edilmiş bir miktarda (17.900 ünite) fazlaya geçilmiştir. Bu yıl 18.000 ünite ön görülmekte olup bugüne kadar yaklaşık 13.000 ünite kan temin edilmiştir. İlimizde ortalama günlük kan ihtiyacı yaklaşık 70 ünitedir. Kan acil ihtiyaç değil her zaman ihtiyaçtır. Kan bağışında bulunalım ve bunu alışkanlık haline getirelim. Kan olmazsa hiçbir ameliyat yapılamaz. Kızılay, ülkemizin en önemli kurumudur. El birliğiyle hepimiz ona sahip çıkmalıyız. Partili partisiz tüm hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Hepimizin özellikle Kızılay çalışanlarının Kızılay Haftasını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız yaptığı açıklamanın ardından İYİ Partililer Kızılay Hitit Kan Alma Biriminde kan verdiler.