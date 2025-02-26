Fatih Sultan Mehmet İlkokulu izcileri, izci öğretmeni Erden Özer ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ettiler.

Sınıflarının izci sınıfı olduğunu söyleyen Özer, 35 izci öğrenciyle her hafta bir etkinlik parolasıyla çalıştıklarını söyledi.

Çağlar’a izci fuları taktim ederek izci ünitelerinin koruyucusu olmalarını isteyen izci öğrencilere olumlu yanıt veren İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, izci fuları takarak fahri izci oldu.

İzcilere destek olacağını kaydeden Çağlar, çalışmalarında başarılar diledi.

15 - 22 Şubat İzci Düşünce Haftası nedeniyle çeşitli toplumsal faaliyetler yapan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu izcileri İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a yaptıkları ziyaretle hafta kapsamında düzenledikleri faaliyetleri tamamladılar.

