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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK’da üç günlük izin bugün sona erecek. Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 18’de tesislerde çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi günü Bandırmaspor deplasmanından golsüz beraberlik ile ayrılan kırmızı siyahlı takıma bu hafta sonu milli maç nedeni ile maç olmaması nedeni ile teknik heyet üç gün izin vermişti. Üç günlük iznin ardından bugün saat 16’da tesislerde toplanacak olan kırmızı siyahlı takım 18’de yapacakları antrenman ile 22 Ekim’de sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başlayacak.