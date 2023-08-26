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Ahlatcı Çorum FK, ligin 3.haftasında İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın başında Göztepe'nin defans oyuncusunun hatası sonucu 40.saniyede Geraldo'nun golüyle 1-0 öne geçen kırmızı siyahlılar, muhteşem bir başlangıç yaptı. Ardından ilk golün asistini yapan Ahmet İlhan bu kez Atakan Akkaynak'a asist yaptı ve skor 2-0'a geldi. 2.golün hemen ardından defans hatası ile Göztepe'nin golü geldi. Oyunda hakimiyetini alan Göztepe istediği pozisyonları bulamayınca karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Ahlatcı Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da etkin olan taraf Göztepe oldu. Göztepe oyun üstünlüğünü kurmasına rağmen Çorum FK rakibine net pozisyonlar vermedi ve maç 2-1 sona erdi.

Maçta 2 gol dışında Çorum FK çok etkisizdi. Bazı Çorum futbolcuların performansı tepki çekti. Thomas neredeyse topla hiç buluşamadı. Atakan Akkaynak gol dışında sahada görülmedi. Defansta Zargo ile Kaleci Ali Türkkan'ın anlaşmazlıkları, ayrıca Ali Türkkan kaleye gelen topları sektirmesi maçta dikkat çekti.

Maçta Çorum FK adına sahanın en iyisi Ahmet İlhan ve Geraldo oldu.