Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Moriwaki, Ege Bölgesi'nin de risk altında olduğunu belirterek, "İzmir, Ayvalık ve Muğla'da 6 veya 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedilirken; Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

"ARTÇILAR 2-3 AY SÜREBİLİR"

Balıkesir depremini yorumlayan Yoshinori Moriwaki, "Ben her zaman Türkiye'nin dört bölgede deprem olacağını söylüyorum. Onun içinden bir tanesi Marmara Bölgesi'dir. Tabii herkes bunu söylüyor ama Marmara Bölge derken Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey Kolu var. Yani Adalar, sonra Küçükçekme'den Tekirdağ'a gidiyor denizin içinde ve Güney kolu da Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale'ye gidiyor. Ben birkaç yayında söyledim ama Güney kolunun uzun zamandır depremi görmediği noktalar var. Özellikle Çanakkale ve Balıkesir tarafında her gün küçük ama sık sık deprem olduğu için tehlikeli olabilir diye konuştum. Yani bu bölgede şimdi bu bir hafta bakmak lazım. Bu 6.1'lik deprem ana deprem mi? Ana depremse de artçı depremler iki ay, üç ay sürecektir. Çanakkale tarafı, Balıkesir'den Bandırma ve Bursa'ya gidiyor. O tarafta etkileri olabilir. Onun için özellikle bu kenardaki bölgeye dikkat etmek lazım diye söyleyebilirim" dedi.

"İZMİR, AYVALIK VE MUĞLA RİSKLİ"

Ege Bölgesi için de uyarılarda bulunan Moriwaki, "Ege tarafı Batı Anadolu grubunda fay hattı ince ve kısa; ama çok fay hattı var orada. Denizli'ye karşı doksan derece var ve o derece de Muğla olabilir ama ben sadece Muğla diye düşünmüyorum, İzmir'de de olabilir. İzmir'de 2020'de deprem oldu ama o İzmir'in kendisinin depremiydi. İzmir'de Yunanistan kaynaklı deprem olabilir. Kuzey'e gidiyoruz, Ayvalık tarafında ve Muğla'da olabilir. Yani Ege tarafında deprem görebilir. Ege'de 6 veya 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir" ifadelerini kullandı.