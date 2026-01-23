İzmir’de yapılan Ju Jitsü Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular yedi madalya kazandı. 17 Ocak’ta İzmir’de yapılan Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Çorum Kaplanlar Fight Clup Kulübü sporcularından İrfan Sönmez Fighting ve Contack kategorilerinde iki altın iki gümüş madalya kazanarak dört kez kürsüye çıkmayı başardı.

Fadime Topal Fighting Gümüş, Nogi Gümüş ve Nevaza katilerinde bronz madalya kazanarak gümüş madalya aldı. Eyüb Salih Barin Nogi Gümeş, Nevaza bronz madalya kazanarak ikinci olurken Eren Ataker ise Nawava ve Nogi branşlarında üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Şampiyona ve milli takım seçmelerinde dereceye giren sporcular antrenörleri İrfan Sönmez ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Sönmez şampiyona ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Demirkıran da başarılarından dolayı sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.