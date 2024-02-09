Okullararası Yıldızlar Judo Grup birinciliği dün yapılan müsabakalar ile sona erdi.

Çorum Atatürk Spor Salonu’nda yapılan grup birinciliği sonunda sıkletlerinde üçüncü olan üç Çorumlu sporcu finallere katılmaya hak kazandı.

11 ilden 160 sporcunun katılımı ile Çorum Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Yıldızlar kız erkek judo grup birinciliği dün yapılan müsabakalar ile sona erdi.

Yapılan maçlar sonunda sıkletlerinde ilk üç sırayı alan sporcular Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

İlimizden 14 sporcunun mücadele ettiği grup birinciliği sonunda yıldız kızlar 40 kiloda Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulundan Aysu Naz Çağır, ve +63 kiloda ise Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Şuğra Şükriye Özdemir üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Yıldız erkekler 42 kiloda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulundan Umut Kabak bronz madalya kazandı.