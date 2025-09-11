Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’nin (KA-DER) geleneksel hale getirdiği piknik şöleni, bu yıl da yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılar, halat çekme, çuval yarışı, yumurta yarışı, uçurtma uçurma ve su balonu oyunlarıyla keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar yeniden hatırlandı.

KA-DER Başkanı Bekir Şahin, piknik şöleninin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, “Hem eğlendik hem de toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledik” dedi.

Şahin, etkinliğe destek verenlere de teşekkür ederek, “Başta Çorum Valimiz olmak üzere milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, kurum amirlerine, siyasi parti temsilcilerine, Florya Manavı’na, düzenli kurban desteği sağlayan Bülent Turan’a, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, basın mensuplarına, dernek yönetimine ve üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Pikniğe AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.