Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nce düzenlenen, “Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri Umut Radyo mikrofonlarından Çorum halkına anlatıldı.

Önceki gün saat 16.30’da Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’ın hazırlayıp sunduğu program yoğun ilgiyle dinlendi.

Programa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Ömer Faruk Asanoğlu ve Aile Hekimliği Birim Sorumlusu Dr. Süleyman Akif Yıldırım konuk oldu.

“Size en yakın hekiminiz” konulu söyleşide aile hekimliği anlatıldı.

Program sonunda Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hüseyin Göksal toplumda farkındalığın artırılması amacıyla Umut Radyo’da gerçekleşen programların halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine katkı sunduğunu belirterek teşekkür etti.

Göksal, hazırlayıp sunduğu programlar için Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’a teşekkür belgesi ve plaket takdiminde bulundu.

3-9 Eylül tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Büşra Durak, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emine Arslan Karahan ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Özgün Pehlivan’ı canlı yayın konuğu etmişti.



