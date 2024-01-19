Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (Ka-Der) tarafından hazırlanan ‘Kanser ve Yaşam’ başlıklı projenin açılışı yapıldı.

Çorum Belediyesi Pir Baba Parkı Sosyal Tesislerinde yapılan programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Dursun Çavdar, İDP Dönem Sözcüsü Rauf Korkmaz, AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri ile dernek üyeleri katıldı.

Ka-Der Başkanı Bekir Şahin yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, dernek üyelerine yönelik güzel projeler yaptıklarını belirtti.

Bekir Şahin, programa katılanlara ve Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.