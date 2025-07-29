Amasya Kaboğuz Festivali bünyesinde düzenlenen Karakucak Güreşlerinde baş pehlivanlığı Çorumlu milli güreşci Efe Anıl Al kazandı.

Baş pehlivanlık kürsüsüne Çorum’dan üç isim çıkmayı başardı.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilcesinde bu yıl 29.bu düzenlenen Kabaoğuz Şenlikleri Karakucak güreşlerinde baş pehlivanlık müsabakalarında Çorumlu milli güreşci Efe Anıl Al final maçında Rıza Yıldırım’ı yenerek birincilik ödülünün sahibi oldu. Çorum Belediyespor güreşcisi Bekir Eryücel üçüncü olurken Samet Özarslan ise dördüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı.