Çorum’da 26-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan su ürünleri denetimlerinde 11 bin metre uzunluğunda balık ağına el konuldu.

Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonu kapsamında Yozgat, Konya, Tokat ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli personel ile Çorum Jandarma Çevre ve Koruma Biriminde görevli personelin katılımıyla Çorum’daki akarsu ve göletlerde üç günlük ticari ve amatör amaçlı su ürünleri çapraz denetimleri yapıldı.

16 BİN 561 TL PARA CEZASI

Obruk Baraj Gölü, Ambarcı Baraj Göleti ve Bayat Sağbazar Baraj Göleti içerisinde 44 noktada denetim gerçekleştirildiğini belirten Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş, “Yapılan denetimler sonucunda 11 bin metre uzunlukta sahipsiz ağ ile 4 bin metre paraketeye el konulmuş, ayrıca ticari amaçla yapılan avcılıkta zaman yasağına uymayan bir balıkçıya da 16 bin 561 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan kontrol ve denetim çalışmaları ile canlı olan balıklar suya bırakılmıştır.” dedi.

Çorum’da sazangiller ve yayın balığının üreme ve yumurtlama döneminde olması dolayısıyla 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve ilgili tebliğler çerçevesinde 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında her türlü ticari avcılığın tamamen yasaklandığını hatırlatan Kolabaş, “Yasadışı avcılık faaliyetlerine ilişkin denetimlerimiz devam edecektir. Avcılarımızın kanun, yönetmelik ve tebliğe uymalarını istiyoruz." dedi. (Haber Merkezi)