Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında futbolculara verilecek cezada kademeli ceza gündemde. Hafta başında futbol federasyonu tarafından açıklanan 1024 futbolcunun tedbirli olarak ceza kuruluna sevkinin ardından tüm kulüpler Federasyon ile irtibata geçti.

Geçtiğimiz gün 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Yönetimi Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüler. Bu görüşmede kulüp başkanları bahis olayının yanlışlığı konusunda Federasyona tam destek verirken bu süreçte geçmişte oynayan ve sayısız kere oynayanlar ile bir iki kez oynayanların aynı cezayı almasının yanlış olduğunu belirterek kademeli ceza sisteminin uygulanmasını istediler.

Kulüp Başkanları bu ziyarette bu işten gelir elde eden binlerce kez oynayanlar ile kendi maçlarına iddia oynayanların en ağır şekilde cezalandırılması konusunda Federasyor’a destek verdiler. Ancak üç dört yıl önce bir iki kez oynayıp daha sonra sisteme bile girmemiş isimlerin ise 30 günden başlayarak 45-60 gün gibi cezalar verilmesini talep ettiler.

Bu konunun önceki akşam Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alındığı ve yöneticelerin büyük bir bölümünün kademeli cezanın uygulanmasını istediği öğrenildi.

Öte yandan hafta başında ceza kuruluna sevk edilen 1024 futbolcunun savunmalarını PFDK’ya ulaştırma süresi dün akşam saatlerinde sona erdi. PFDK gelen bu savunmalar doğrultusunda futbolcuların cezalarını bu akşam veya yarın akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.

PFDK tarafından cezaların açıklanmasının ardından itiraz süreci başlayacak. Verilen cezayı çok bulan futbolcular Tahkim Kurulu’na itiraz dilekcesi verecek ve son haklarını orda arayacaklar. Tahkim Kurulunun verdiği ceza ise bağlayıcı olacak ve sonrasında bir itiraz mercii kalmayacak,

Arca Çorum FK’da futbolcuların kendi avukatları ve kulüp avukatları tarafından hazırlanan savunmaları PFDK’ya gönderdiği öğrenildi. Kuruldan çıkacak cezaya göre itiraz hakkı kullanılacak. Çorum FK yönetiminin bu futbolcularla ilgili olarak nihai kararı son olarak Tahkim Kurulundan cezanın onanması halinde gündeme alacağı öğrenildi.