Emeklilikte Adalet Derneğinden (EMADDER) yapılan açıklamada giriş tarihine göre kademeli emeklilik düzenlemesinin yapılması istendi.

“Emeklilik bir lütuf değil, ömür boyu verilen emeğin karşılığıdır. Çünkü adalet, aynı şartlarda çalışan insanlar arasında uçurumlar oluşturmaz” ifadeleriyle başlayan açıklamada, “Bugün Türkiye’de milyonlarca çalışan, sadece birkaç yıl, hatta birkaç gün farkla birbirinden ayrılırken, SGK girişleri nedeniyle tamamen farklı emeklilik şartlarına tabi tutulmaktadır. Aynı işyerinde, aynı koşullarda, aynı primleri ödeyen insanlar; biri emekli olurken diğeri yıllarca daha çalışmaya zorlanmaktadır. İşte bu tablo, sosyal adalet duygusunu zedeleyen bir gerçektir. Kademeli emeklilik, tam da bu nedenle bir zorunluluktur” denildi.

7438 sayılı Kanun ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında önemli bir düzenlemenin hayata geçirildiğini ancak söz konusu düzenlemenin, çalışma hayatında kalıcı ve derin bir eşitsizliğin oluşmasına neden olduğunun ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişiler, 38–43 yaş aralığında, 5000–5975 prim günü ile yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkına kavuşmuştur. Buna karşılık; aynı işyerinde, aynı yaşta, hatta çoğu zaman daha fazla prim ödemiş olmalarına rağmen, sigorta başlangıcı yalnızca bir gün, bir ay veya bir yıl sonrasına denk gelen milyonlarca çalışan; 17–20 yıl daha fazla çalışmaya zorlanmaktadır. Bu tablo; çalışma hayatında adalet ilkesini zedelemekte, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamakta, Anayasa’nın eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Mevcut uygulamada; yaşı daha küçük ve daha az prim ödemiş kişiler erken emeklilik hakkı elde ederken, yaşı daha büyük ve daha fazla prim ödemiş kişiler cezalandırılmaktadır. Oysa 9 Eylül 1999 ve sonrası sigorta girişi olanlar için, işe giriş tarihine göre kademeli bir geçiş sistemi uygulanmış olsaydı, bugün kamuoyunda tartışılan bu geniş mağduriyet alanı hiç oluşmayacaktı. Kademeli emeklilik; kimseye fazladan hak vermez, sistemi bozmaz, devlete yük değil, denge getirir. Kademeli emeklilik, çalışma hayatında motivasyonu artırır, kayıt dışılığı azaltır, sosyal güvenlik sistemini makul ve adil hale getirir. Unutulmamalıdır ki, emeklilik yaşı değil, adalet yaşlanmıştır. Bu nedenle, 1999–2008 yılları arasını kapsayan döneme ilişkin olarak, işe giriş tarihini esas alan “kademeli emeklilik” düzenlemesinin ivedilikle hayata geçirilmesi, çalışma hayatında bozulan dengenin yeniden sağlanması ve milyonlarca vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi açısından zorunlu hale gelmiştir.

Bu talep, ayrıcalık değil, adaletin tesis edilmesi, yük değil, hakkaniyetli bir dengeleme çağrısıdır. Kamu vicdanının, sosyal devlet sorumluluğunun ve anayasal eşitlik ilkesinin gereği olarak konunun değerlendirilmesini arz ederiz. EMADDER olarak talebimiz nettir, meşrudur ve vicdanidir, Kademeli emeklilik bir tercih değil, sosyal bir zorunluluktur.”

