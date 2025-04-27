Play-Off umutlarını sürdürmek isteyen Ahlatcı Çorum FK ile ligde kalma savaşı veren Ankaragücü, bugün Ankara Eryaman Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Amed karşısında 1-0 mağlup olan ve play-off hattının 3 puan gerisine düşen Çorum temsilcisi, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek umutlarını son 2 haftaya taşımak istiyor.

20 takımlı ligde 51 puanla 12. sırada bulunan Ahlatcı Çorum FK ile 39 puanla 18. sıradaki Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma, bugün saat 16.00’da başlayacak.

Çorum FK'da sakat Kadir Seven ve kart cezalısı Burak Süleyman kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.