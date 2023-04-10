Çorum'da maden ocağı kapatıldı! Çorum'da maden ocağı kapatıldı!

Çorum'da yıllar önce temeli atılan İskilip Meslek Yüksekokulu ile ilgili yeni gelişme yaşanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çorum Valiliği’nin destekleriyle 2 Mayıs 2023 tarihinde İskilip Meslek Yüksek Okulu´nun yarım kalan inşaatı tamamlamak üzere ihaleye edilecek.

'İSKİLİP'E VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ'

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; ""Birkez daha İskilip’e verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İskilip Meslek Yüksek Okulu’nun ihalesini 2 Mayıs 2023 tarihinde yapıyoruz. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum." dedi

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