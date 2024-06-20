Kadeş Meydanında milli takım coşkusu. Çorum Belediyesi tarafından Avrupa Futbol Şampiyonasında milli takımın grubundaki ilk maçı salı akşamı Kadeş Meydanındaki dev ekrandan yayınlandı.

Maçı izlemek üzere Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Futbol Federasyonu PFDK Başkanı Avukat Fatih Maden, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Maç öncesinde alana gelerek takımlarına destek veren taraftarlar arasında çekilen kura ile on isme milli takım forması hediye edildi.

Gürcistan karşısında 1-0 öne geçen golün ardından meydanda büyük bir coşku yaşandı. Ardından gelen beraberlik golü sonrası morallerin bozulduğu alanda ikinci yarıda Arda’nın mükemmel golü ile Kadeş Meydanında büyük bir sevinç yaşandı.

Maçın son dakikalarında büyük gerilim yaşansada uzatma dakikalarında gelen üçüncü gol ile Kadeş Meydanında coşku doruğa çıktı ve alanı dolduran taraftarlar Türkiye Türkiye tezahüratları ile meydanı inlettiler. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın maçın ardından minik hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve cumartesi akşamı oynanacak Portekiz maçınında aynı şekilde meydanda canlı olarak verileceğini söyledi.