Tahmini Okuma Süresi: dakika

Her geçen gün mağaza zincirine bir yenisini ekleyen ölçülü giyimin lider markası Mizalle, yeni mağazasıyla AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hizmet vermeye başladı.

Kadın giyim sektörünün öncü firmalarından Mizalle, AHL Park AVM’nin 1.katında Çorum halkına hizmet vermeye başladı.

Modern ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken Mizalle, moda tutkunu Çorumlu bayanları bekliyor.

Mizalle’nin AHL Park AVM’deki mağazasını ziyaret ederek, yeni sezon koleksiyonunu yakından inceleyebilir ve özgün tasarımları yerinde keşfedebilirsiniz.