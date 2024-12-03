Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla planladığı “Kadınlar İçin E-Ticaret Seminerleri”nin ikincisi Çorum'da gerçekleştirildi.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 29 Kasım'da, Çorum Valiliğinde gerçekleştirilen E-Ticaret Semineri'ne, girişimci olma hedefindeki kadınlar ve meslek edindirme kurslarına dâhil olan usta öğretici ve kadın kursiyerlerin yanı sıra İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan 34 kadın katıldı.

Açılış konuşmaları, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve OKA Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Birim (GEGB) Başkanı Sümer Çakır tarafından yapıldı.

Sümer Çakır konuşmasında programın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan ‘Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü' çerçevesinde planlandığını belirtti ve “Ajansımız ile Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün birlikte düzenlediği bu eğitimde kendi kısıtlı imkânlarıyla evde üretim yapan, halk eğitim merkezleri ve belediye meslek edindirme merkezleri bünyesinde kurslara katılan kadınlarımıza e-ticaret yapma konusunda uygulamalı bilgiler paylaşacağız” dedi.

Programda; İnternet Üzerinden Satışın Avantajları, E-Ticarete Konu Ürünlerin Belirlenmesi, Web Sitesi ve Çevrim İçi Pazar Yerlerinin Kurulması, E-Ticaret İçin Sosyal Medya Araçlarının Kullanılması konularında eğitim verildi, sürdürülebilir girişimler için Finansal Okuryazarlık, Bütçe Yönetimi, Harcama Disiplini ve Birikim ile Yatırım kavramları ele alındı.

Uluslararası İş Geliştirme Uzmanı Kortan Ersoy tarafından, e-ticaret dünyasına yeni adım atacak olanların izleyeceği yol hakkında bilgilerin verildiği eğitimde, teorik bilgilerin yanında pratik uygulamalara da yer verildi ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Eğitimin sonunda, iş fikrini kendi firmasını kurarak hayata geçirmiş girişimciler başta olmak üzere başvuru sahibi olabilecek katılımcılara OKA Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı tanıtıldı.

Ajans Uzmanı Akın Uğurlu tarafından yapılan bilgilendirme sunumunda programın kapsamı, öncelikleri, destek miktarı ve başvuru tarihi bilgileri aktarıldı.